Στο λιμάνι φορώντας τα «ερυθρόλευκα» θα παραμείνει για χρόνια ακόμα ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Η ομάδα του Πειραιά συμφώνησε με τον Πορτογάλο εξτρέμ για επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028 με οψιόν και για το 2029.

Ο Ζέλσον την φετινή σεζόν είναι μέχρι στιγμής ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες του ρόστερ συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η ομάδα μπει στην 24αδα της League Phase του Champions League. σημειώνοντας τρία καθοριστικά γκολ στην κορυφαία τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

