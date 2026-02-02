Στην Πάρμα θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της σεζόν ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, καθώς τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στον ιταλικό σύλλογο από τον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος εξτρέμ δεν μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν δικαίωσε ούτε τις προσδοκίες που συνόδευαν τη μεταγραφή του ύψους 8 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος ταξίδεψε τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία, βρέθηκε στο γήπεδο για το παιχνίδι των «παρμέντσι» με τη Γιουβέντους και ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει.

Με αυτή την κίνηση, ο Στρεφέτσα επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μόλις έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την Κόμο, με την οποία είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η Πάρμα ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν. Γεννημένος στο Σάο Καετάνο ντο Σουλ στις 18 Απριλίου 1997, ο Γκάμπριελ έχει διπλή υπηκοότητα (βραζιλιάνικη και ιταλική).

Στην Ιταλία, ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας για την Ακαδημία Νέων της Σπαλ, με την ομάδα Νέων, πριν κάνει το ντεμπούτο του στη Serie B για την πρώτη ομάδα το 2017. Ικανός, είναι επιδέξιος στις ντρίμπλες και τις σέντρες, και τα βασικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ταχύτητα. Στην καριέρα του, έχει κερδίσει τρεις ανόδους στη Serie A με τις Σπαλ, Λέτσε και Κόμο. Τον περασμένο Ιούλιο, μετακόμισε στην Ελλάδα για να παίξει για τον Ολυμπιακό, όπου έχει 21 συμμετοχές, ένα γκολ, πέντε ασίστ και έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League (έδωσε μία ασίστ στον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε συνολικά τρεις συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων εναντίον της Άρσεναλ και της Καϊράτ Αλμάτι).

Σήμερα επιστρέφει στη Serie A, όπου έχει πάνω από 120 συμμετοχές, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Και μια νέα ιστορία με την Πάρμα.

Καλώς ήρθες στους Gialloblu, Γκάμπριελ!»