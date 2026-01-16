Ο Θεοφάνης Μπακούλας επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Ο 21χρονος μέσος, που υπέστη ρήξη χιαστού, αποχωρεί από την Ρίο Άβε και θα προσπαθήσει στον Πειραιά να επιστρέψει στη δράση.

Να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν κι έτσι για τον ίδιο προέχει να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Συνολικά στην Πορτογαλία μέτρησε 3 συμμετοχές.

«Η Ρίο Άβε FC ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη λήξη του δανεισμού του Θεοφάνη Μπακούλα. Σε ευχαριστούμε για όλα!», έγραψαν οι Πορτογάλοι.