Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Νταβίντ Φουστέρ. Ο Ισπανός πρώην παίκτης των Πειραιωτών, που έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση συζητάει με τους «ερυθρόλευκους» για να αναλάβει πόστο στον σύλλογο.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό για ποιο ρόλο προορίζεται.

Υπάρχει ένα σενάριο που τον θέλει να εντάσσεται στην πρώτη ομάδα κοντά στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενώ δεν αποκλείεται να ενταχθεί στην ακαδημία του Ολυμπιακού.

Όπως και να έχει ο Φουστέρ είναι στην Ελλάδα και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό.