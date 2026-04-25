Ο Ρεμί Καμπελά ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς η θητεία του στη Ναντ δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν όλες οι πλευρές.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός είχε παραχωρηθεί δανεικός τον Ιανουάριο, όμως δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και να προσφέρει τα αναμενόμενα στην ομάδα της Ligue 1. Οι εμφανίσεις του δεν έπεισαν τη Ναντ να προχωρήσει στην αγορά του, την ώρα που ο σύλλογος δίνει τη δική του μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.