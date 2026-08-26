Ο Ολυμπιακός εκτός από την υπόθεση Βάργκας εντείνει τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι με το βλέμμα στραμμένο σε δύο ονόματα για τον άξονα, τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Έντσον Άλβαρες, καθώς η αγορά μπαίνει στην τελική της ευθεία. Οι Πειραιώτες έστειλαν επίσημη προσφορά ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ράσινγκ Σανταντέρ, καλύπτοντας ολόκληρη τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού μέσου, σε μια κίνηση που στοχεύει να κλείσει άμεσα την υπόθεση.

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