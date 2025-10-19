Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ηλικιωμένος, ο οποίος φορά κόκκινο μπουφάν, και πιθανότατα είναι φίλαθλος των «ερυθρόλευκων», δέχτηκε επίθεση στο AEL FC Arena.

Αναφερόμενος σε αυτό το αδιανόητο περιστατικό ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σχολίασε: «Φαντάζομαι αυτοί που χτυπούν ομαδικά με κίνδυνο να σκοτώσουν έναν ηλικιωμένο στο AEL Arena έχουν ήδη συλληφθεί από την ΥΑΒΑΧ ή δεν ισχύει ο περίφημος Νόμος για όλους;».

Χρ. Ανδρ.

Πηγή: sport-fm.gr