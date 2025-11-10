Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός πρόστιμο 1.000 ευρώ για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Βόλο στις 29/10/2025, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε άλλες αποφάσεις της, η Επιτροπή επιβάλλει στο σωματείο Αχαρναϊκός ΑΟ τις εξής πειθαρχικές ποινές:

α) απώλεια τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

β) απώλεια του αγώνα που είχε οριστεί για τις 02-11-2025, με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου Αστέρας Τρίπολης για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, 6ης αγωνιστικής, περιόδου 2025-2026, με διαφορά τερμάτων 0-3

γ) χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ και δ) αποβολή από το πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει και υποβιβασμός αυτού στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

Επίσης, κηρύσσει το σωματείο «ΑΣ ΡΟΔΟΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα και του επιβάλλει εξής πειθαρχικές ποινές:

α) απώλεια, με διαφορά τερμάτων 0-3, του αγώνα που είχε ορισθεί για τις 25.10.2025 με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου «ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, 5ου Ομίλου, 6ης αγωνιστικής, 1ης φάσης, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

β) χρηματική ποινή, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ

γ) αποβολή από το πρωτάθλημα και υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.