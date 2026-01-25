Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση της μεταγραφής του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό.

Ο εξτρέμ της Ρίο Άβε, όπως όλα δείχνουν από εδώ και στο εξής, θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Μάλιστα οι Ίβηρες αναφέρουν ότι το σημερινό (17:30) παιχνίδι απέναντι στη Νασιονάλ θα είναι το τελευταίο του με τους «πράσινους», καθώς στη συνέχεια αναμένεται να γίνει κάτοικος Πειραιά για να ενισχύσει τα «φτερά» των πρωταθλητών Ελλάδας.

Μάλιστα, ο ατζέντης του 23χρονου εξτρέμ αναμένεται να βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram, όπου ανέβασε φωτογραφία του από το αεροδρόμιο.

«Φύγαμε για την Ελλάδα. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις τα πράγματα μόνος σου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γίνουν», έγραψε στη λεζάντα ο Αντρέ Σόι.