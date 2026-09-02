Έτοιμος να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο μεταγραφικό deal φέρεται να είναι ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει φτάσει σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα για τον 29χρονο Τζαμαϊκανό εξτρέμ και κατάφεραν να εξασφαλίσουν το «πράσινο φως» από τον αγγλικό σύλλογο. Ο Μπέιλι αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το καλοκαίρι του 2029.

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