Στην τελική έχει μπει πια η μεταγραφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό. Ο υψηλόσωμος Πορτογάλος με ύψος 1.89μ. θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ελπίδες της χώρας και ο κορυφαίος της γενιάς του.

Η τρέχουσα αξία του Σα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αποτιμάται αυτή τη στιγμή στα 25 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt, με τον 21 ετών παίκτη να πιάνει λιμάνι από Φαμαλικάο μέσω τη Νότγχαμ Φόρεστ.

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