Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς ο όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρεται να ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού μέσου από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Σύμφωνα με ισπανικά και κολομβιανά δημοσιεύματα, ο 23χρονος αναμένεται εντός της ημέρας στον Πειραιά με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να εμπλέκεται στο deal.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό της μεταγραφής κινείται στα 16 εκατ. ευρώ, αν και από την πλευρά της Ράσινγκ γίνεται λόγος για ρήτρα 20 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα στο paixebala.gr…