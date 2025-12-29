Οι οπαδοί του Ολυμπιακού επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα τους στη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της σεζόν 2025/26, με 4.500 εισιτήρια να έχουν ήδη διατεθεί για τον τελικό του Super Cup στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους Κρητικούς το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο να κατακτήσουν την πρώτη κούπα τους για τη νέα χρονιά και τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα έχουν για ακόμη μία φορά χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό τους, με την πώληση των εισιτηρίων να βαίνει αυξανόμενη. Η διάθεσή τους συνεχίζεται μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες διαθέσιμες online.

