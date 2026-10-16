Ο Σαντιάγκο Έσε μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέιγ, στο ματς που κρίθηκε με το δικό του γκολ.

Ο Αργεντινός μέσος υπογράμμισε ότι οι Πειραιώτες έδειξαν χαρακτήρα και ότι μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπρεπε να ανακάμψουμε γρήγορα, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και σήμερα.

Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παραμείνουμε δυνατοί. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα», είπε.