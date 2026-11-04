Την ικανοποίησή του για την ισοπαλία (0-0) που απέσπασε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Ρεν, εξέφρασε ο Σαντιάγο Έσε στις δηλώσεις του, μετά το ματς στη Βρετάνη.

Ο μέσος των Πειραιωτών έκανε λόγο για συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να μαζεύει βαθμούς η ομάδα του για να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase, που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

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