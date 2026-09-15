Ο Σαντιάγο Έσε ήταν ο εκπρόσωπος των παικτών του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League, με τον Αργεντινό χαφ να στέλνει μήνυμα νίκης.

Στις δηλώσεις του, ο Έσε θέλησε να αφήσει πίσω του την επιτυχία της κατάκτησης του Conference League, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι απαιτήσεις πλέον είναι διαφορετικές ενώ αποκάλυψε ότι μοναδικός στόχος της ομάδας είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση για να προσφέρει χαρά στους φίλους της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr