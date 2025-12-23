Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τη Δευτέρα (22/12) ανανέωσε έως το 2027 τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, είναι γνωστός-από τη θητεία του στην Ισπανία- για την αυστηρή πειθαρχία και τις έντονες προπονήσεις, όπου συχνά «τιμωρεί» τους παίκτες με έξτρα τρεξίματα, ασκήσεις ή ακόμη και κάποιες ιδιαίτερες «ποινές» για να τους κρατά σε εγρήγορση.

O 30χρονος επιθετικός της Βαγιαδολίδ, Ιβάν Αλέχο, έπαιξε για την Εϊμπάρ για μια σεζόν υπό τον Βάσκο προπονητή των «Ερυθρολεύκων». Αρκετός χρόνος για να γνωρίσει καλά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έχει αποκαλύψει την ιδιαίτερη τιμωρία που δίνει για τους παίκτες που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε άσκηση.

«Είναι ένα…δεκάρι σε όλα, είναι ένας ευθύς άνθρωπος, έντιμος, ειλικρινής, κορυφαίος προπονητής, και οι προπονήσεις ήταν καταπληκτικές», ομολόγησε ο μέσος στο podcast «Offsiders», αποκαλύπτοντας:

«Κάναμε πολλές ασκήσεις τελειώματος. Όταν σουτάρεις και η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, σου λέει «volata». Αυτό σημαίνει «πρέπει να κάνεις τούμπα. Φυσικά, υπήρχαν ξένοι παίκτες που δεν καταλάβαιναν τίποτα», θυμήθηκε γελώντας.

Για την ακρίβεια η ποινή επιβάλλεται σε παίκτες κατά τη διάρκεια ασκήσεων τελειώματος φάσεων (σουτ). Εάν η μπάλα δεν κατευθυνθεί ούτε καν κοντά στην εστία (άουτ), ο παίκτης πρέπει να κάνει μια τούμπα.

Και συνέχισε με περισσότερες ανέκδοτες ιστορίες: «Φανταστείτε μια κατοχή με δύο επαφές. Λοιπόν, όποιος δέχεται τρεις επαφές ή δεν καταλαβαίνει, κάνει μία τούμπα. Και αν κάνετε ξανά αυτό το λάθος, επτά τούμπες. Με τον Κίκε Γκαρσία συχνά μαλώνανε γι’ αυτό. «Σκάσε, Κίκε. Δέκα τούμπες».

Πρόσθεσε: «Σε αφήνει να του πεις πράγματα, αλλά μετά πρέπει να δεχτείς αυτά που λέει. Δεν ξέρω κανέναν ποδοσφαιριστή που να μιλάει άσχημα για τον Μεντλιμπάρ, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ».