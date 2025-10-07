Ο Τζάναν Μούσα δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Dubai BC με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (10/10, 21:15) στο ΣΕΦ, για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, καθώς αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στον χθεσινό αγώνα με τη Σπλιτ (92-58) για την Αδριατική Λίγκα.

Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, καθησύχασε τους φιλάθλους: «Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Απλώς τρόμαξα λίγο. Θα επιστρέψω σε λίγες εβδομάδες». Στα δύο πρώτα ματς της σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 29:15 συμμετοχής.

Η απουσία του Μούσα προστίθεται σε αυτές των Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, οι οποίοι επίσης παραμένουν εκτός δράσης, ενώ το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντουμπάι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Σερτάτς Σανλί.