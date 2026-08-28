Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι μπήκαν στην κληρωτίδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσουν συνολικά οκτώ παιχνίδια απέναντι σε ισάριθμους αντιπάλους. Τέσσερις αγώνες θα διεξαχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις θα είναι εκτός έδρας.

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