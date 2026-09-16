Έβγαλε πάθος, ψυχή, δημιούργησε τη μία φάση μετά την άλλη, κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς και πανηγύρισε σπουδαία νίκη ο Ολυμπιακός επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με φόρα στην αναμέτρηση και με διάθεση να πιέσει ψηλά. Από την άλλη, η Γιαγκελόνια προτίμησε να περιοριστεί σε πιο παθητικό ρόλο.

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