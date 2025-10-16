Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε μόλις μία ώρα έκαναν «φτερά» τα εισιτήρια που διέθεσε η ΑΕΛ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα των δύο ομάδων, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (18/10, 17:00, Cosmote Sport 1) στο AEL FC Arena, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Αυτό γνωστοποίησε την Πέμπτη η ομάδα του Πειραιά, με την εξής ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους μας στο εκτός έδρας έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, που θα γίνει το Σάββατο (18/10, 17:00) στο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League».

Πηγή: olympiacos.org