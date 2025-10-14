Βροντερό «παρών» θα δώσουν την επόμενη Τρίτη (21/10), στο «Μονζουίκ» οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους με την Μπαρτσελόνα, στην 3η αγωνιστική της League Phase, του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί έδειξαν από νωρίς τη δίψα τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, εξαντλώντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τη φιλοξενούμενη κερκίδα.

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε αίτημα προς τη Μπαρτσελόνα για επιπλέον εισιτήρια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φιλάθλων.

Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε από την καταλανική ομάδα, η οποία ενημέρωσε πως δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει περισσότερα «μαγικά χαρτάκια» για τον αγώνα.

Παρά την άρνηση αυτή, οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» και να στηρίξουν με θέρμη την προσπάθεια της ομάδας τους στο «Μονζουίκ».