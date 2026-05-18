Ο Ροντινέι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, αυτή τη φορά όχι μόνο για το γκολ που σημείωσε, αλλά και για τα όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Βραζιλιάνος άσος ανέβασε νωρίτερα story με τον πανηγυρισμό του από το τέρμα που πέτυχε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» και τη φράση «Φιλάκια», σε μία ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

