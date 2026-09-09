Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σαμσουνσπόρ.

«Ο Μουαντιλμαντζί βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά η διοίκηση του Ολυμπιακού, η οποία έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει μία πιθανή μεταγραφή.

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