Σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια της σεζόν ετοιμάζεται να μπει ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να σχεδιάζει με προσοχή την τακτική του ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται πως δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον άξονα, επιδιώκοντας να κυριαρχήσει στη μεσαία γραμμή και να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι τυχαία. Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε ένα ιδιαίτερα «γεμάτο» κέντρο, χρησιμοποιώντας τους Έσε, Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτη, με τον Τσικίνιο να λειτουργεί υποστηρικτικά…