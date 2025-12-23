Σε μετωπική σύγκρουση με τις ΚΕΔ/ΕΠΟ οδηγείται ο Ολυμπιακός, λόγω της απόφασης να καταργηθεί η εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων της Super League από τον Λανουά!

O εκ των αντιπροέδρων της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς με προσωπική του δήλωση διερωτάται για το ποιος πήρε την απόφαση να «κοπεί» το σχετικό βίντεο, ενώ επιτίθεται στον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τονίζοντας ότι «θέλει να συσκοτίσει τα όσα συμβαίνουν και δεν θέλει να αναγκάζεται να διασύρεται».

