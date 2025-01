Έτοιμος και αποφασισμένος να πυροδοτήσει μια μεγάλη «βόμβα» που θα κάνει θόρυβο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, φέρεται να είναι ο Ολυμπιακός!

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, δημοσίευμα του «SkySports» έκανε λόγο πως ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Άντονι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο σύλλογος αυτός εν τέλει φαίνεται πως είναι ο Ολυμπιακός! Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, «Fpl_Master», που ασχολείται και ειδικεύεται με θέματα που αφορούν τις ομάδες του Μάντσεστερ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν θέσει ως τον Νο.1 στόχος τους τον Βραζιλιάνο εξτρέμ!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά μάλιστα, οι επαφές των δύο συλλόγων προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και ψάχνεται η «χρυσή τομή» ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Το θετικό για τους Πειραιώτες είναι το γεγονός πως τόσο ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», Ρούμπεν Αμορίμ, όσο και το τεχνικό επιτελείο του αγγλικού συλλόγου, είναι ανοικτοί σε ενδεχόμενο δανεισμό του 24χρονου διεθνούς με τη «σελεσάο» άσου, καθώς, φέτος στο Μάντσεστερ δεν έχει μεγάλο ρόλο στο ροτέισον και πολύ χρόνο συμμετοχής.

Τη φετινή σεζόν, ο Άντονι μετράει μόλις δώδεκα συμμετοχές με ένα τέρμα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, από το καλοκαίρι του 2022, όταν και πήρε μεταγραφή από τον Άγιαξ στη Γιουνάιτεντ έναντι του ποσού των 95 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπόρεσε ποτέ να εγκλιματιστεί στις συνθήκες της ομάδας και της Premier League, με αποτέλεσμα να μην δικαιολογήσει ποτέ την τεράστια επένδυση του συλλόγου προς το πρόσωπό του.

Συνολικά, σε αυτά τα 2,5 χρόνια παρουσίας του στη Γιουνάιτεντ, κατέγραψε 94 συμμετοχές με 12 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨|Breaking #MUFC winger Antony has emerged as a top target for #OlympiacosFC following Willian’s departure. The Greek giants are keen on a loan deal, with manager Ruben Amorim, and staff reportedly open to the move.Talks are progressing fast.More soon 🔜⏳ pic.twitter.com/IS34AQp9Li

— Fpl_Master (@fpl_master__) January 6, 2025