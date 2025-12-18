Οι Γάλλοι … επιστρέφουν για να … συνδέσουν τον Ολυμπιακό με τον Αμπντού Ντιαλό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας «ανταγωνίζεται τη Νις και την Άντερλεχτ για τον Αμπντού Ντιαλό. Η Άντερλεχτ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 29χρονο Σενεγαλέζο παίκτη, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Παρί Σεν Ζερμέν».

Ο Ντιαλό μετακόμισε στην Αλ-Αραμπί στο Κατάρ, από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλ-Ντουχαΐλ, αλλά δεν αγωνίζεται συχνά.

«Με το συμβόλαιό του να λήγει το επόμενο καλοκαίρι, το κόστος μεταγραφής του δεν αναμένεται να είναι υπερβολικά υψηλό, αν και οι απαιτήσεις του για μισθό αναμένεται να είναι σημαντικές», σημειώνουν.