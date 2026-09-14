Η UEFA όρισε τον Γερμανό διαιτητή Χαρμ Όσμερς να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Πειραιά κάνει ποδαρικό στο Europa League την Τετάρτη 16/9 στο «Γ.Καραϊσκάκης» απέναντι στους Πολωνούς. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ευελπιστεί πως το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» θα έχει διαφορετική κατάληξη από την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα.

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