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Η UEFA όρισε τον Γερμανό διαιτητή Χαρμ Όσμερς να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της  League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Πειραιά κάνει ποδαρικό στο Europa League την Τετάρτη 16/9  στο «Γ.Καραϊσκάκης» απέναντι στους Πολωνούς. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ευελπιστεί πως το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» θα έχει διαφορετική κατάληξη από την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα.

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