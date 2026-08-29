Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη του έξοδο στη φετινή Super League και ταξιδεύει στην Τρίπολη με ξεκάθαρο στόχο: τη νίκη απέναντι στον Αστέρα και το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως το παιχνίδι κρύβει παγίδες και πως οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να κοστίσει. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του απόλυτη συγκέντρωση, προκειμένου η ομάδα να επιστρέψει στον Πειραιά με το τρίποντο.

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