Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού, τόνισε μεταξύ άλλων πως βρίσκεται στην ομάδα για να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς της, ενώ υπογράμμισε πως, λόγω των αλλαγών στο τεχνικό επιτελείο, απαιτείται χρόνος, ο οποίος δεν υπάρχει.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε με 2-1 τη Γιαγκελόνια στο «Γ.Καραϊσκάκης» και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο τρίποντο. Αυτός που υπέγραψε την ανατροπή των Πειραιωτών ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά στο 84′.

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