Ο Κωνσταντής Τζολάκης θεωρείται ποδοσφαιριστής της Χαλ παρότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της μετακίνησης του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα στον αγγλικό σύλλογο.

Ο λόγος που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του είναι ότι περιμένει να ολοκληρωθεί η έκδοση της απαραίτητης βίζας εργασίας, προκειμένου να επισημοποιηθεί η εγκατάστασή του στην Αγγλία, όπως αναφέρει η Hull Live.

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