Ο Μεντιλίμπαρ είναι έντιμος. Δεν θα ανεχόταν τίποτα απ’ όσα θα μπορούσαν να βλάψουν το κύρος του. Περιμένω κάποια στιγμή να βγει και να μιλήσει ο Βάσκος. Και να τα πει, όλα, έστω επιδερμικά. Να μας δώσει να καταλάβουμε. Τι προηγήθηκε και αποχώρησε εντελώς ξαφνικά από τον Ολυμπιακό. Γιατί το τάιμινγκ της αποχώρησής του τελικά, μπορεί να μην ήταν και τόσο τυχαίο, πριν ακριβώς από το ιστορικό διπλό του ΟΦΗ, μέσα στο Φάληρο.

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