«Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να είσαι στην καλύτερή σου κατάσταση όταν αντιμετωπίζεις ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα. Αποδείξαμε απέναντι στην Άρσεναλ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Να παρουσιάσουμε την πιο καλή εκδοχή μας. Ελπίζω να δείξουμε και αύριο την ίδια εικόνα, αλλά να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός μέσος του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19:45, Cosmote Sport 2), στην 3η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Μιλώντας για την πρόκληση του ματς και τους παίκτες μεγάλης κα μικρής ηλικίας, είπε: «Βέβαια είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και αυτό ισχύει και για εμένα, που είμαι ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες της ομάδας, αλλά και για τους μικρότερους. Έχουμε πολλή όρεξη να παίξουμε, και θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι ένα παιχνίδι Champions League είναι μία μεγάλη πρόκληση και έχουμε όρεξη να παίξουμε και να πάμε καλά. Σε όλες τις ηλικίες μπορείς να το απολαύσεις το ίδιο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιχνίδια του με την Μπαρτσελόνα:

«Έχω παίξει 23 φορές. Σε αυτά έχω χάσει τα 19-20 και έχω κερδίσει τα 3-4. Ήταν ωραία παιχνίδια και αξέχαστες στιγμές. Εάν κάνεις ένα καλό παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, μπορείς να την κερδίσεις».

Σε ερώτηση για το κοινό σημείο-εάν υπάρχει- ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, τόνισε:

«Είναι πως είναι δύο τεράστιες ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τη διοργάνωση. Όμως σημασία έχει πόσο καλός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός. Είναι όμως διαφορετικές ομάδες και τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».