Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη.

Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» είδε την Ευρωπαϊκή μάχη του Ολυμπιακού στο Φάληρο κόντρα στη Λεβερκούζεν. Η σπουδαία νίκη 2-0 κρατά ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στα play offs του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι ωστόσο πέρα από την επιτυχία, είχαν και κενά στην αμυντική τους λειτουργία που… κάλυψε με τις επεμβάσεις του ο Κωνσταντής Τζολάκης.

