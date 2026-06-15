Νωρίτερα το μεσημέρι από τον επίσημο λογαριασμό της Θύρας 7 στο Χ δημοσιεύτηκε μια ανακοίνωση αιχμηρή, αλλά με ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας προς κάθε κατεύθυνση.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων φιλάθλων των «ερυθρολεύκων» στέκονταν απέναντι στην εσωστρέφεια και τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τις σχέσεις της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή προσωπικές διαφορές μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας: «Τα πολιτικά πρέπει να μείνουν έξω από την Ολυμπιακό» στον οποίο το μοναδικό σημείο αναφοράς είναι η ομάδα και το έμβλημά της.

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