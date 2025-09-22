Ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Instagram του έκανε ο Ρεμί Καμπελά παρουσιάζοντας και σχολιάζοντας τη στιγμή που ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τετέ στην περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ο 35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού ανέβασε φωτογραφία που δείχνει τα πόδια των δύο παικτών, γράφοντας «no penalty» και «ποστάροντας» δίπλα ένα ανθρωπάκι που δείχνει απορία.

Παράλληλα ο Ρεμί Καμπελά, ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του για τη συγκεκριμένη φάση μετά τη λήξη του ισόπαλου (1-1) ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο, τονίζοντας πως υπήρχε πέναλτι σε βάρος του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Ξαναείδα μετά τα videos στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν πέναλτι. Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη και έπεσα μέσα στην μεγάλη περιοχή και έπρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί. Επίσης, στην επόμενη φάση, που εκτελεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού το φάουλ, θεωρώ πως έχω κάθε δικαίωμα βάσει κανονισμών να πάρω την μπάλα και να συνεχίσω να τρέχω για να σκοράρω. Χωρίς να καταλάβω το λόγο, ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση. Θεωρώ πως σε ένα υψηλού επιπέδου παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, όλοι πρέπει να έχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης».