Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν -φαίνεται να- υπάρχει ειλημμένη απόφαση αυτή τη στιγμή, για αντικατάσταση του προπονητή.

Άλλωστε ο Μαρινάκης, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Μεντιλίμπαρ και είναι γνωστό ότι πίνει νερό στο όνομά του.

Όμως ο προβληματισμός μετά την ήττα-αποκλεισμό από τη Ναιμέγκεν, είναι τέτοιος που έχει οδηγήσει ήδη σε σκανάρισμα της αγοράς για διαθέσιμους προπονητές.

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