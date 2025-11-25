Πανέτοιμος είναι ο Ολυμπιακός για το σπουδαία ματς με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Πειραιώτες το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00, ΜΕGA-Cosmote Sport 2) θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση απέναντι στη «βασίλισσα» στο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη League Phase του Champions League.

H τελευταία προπόνηση των νταμπλούχων Ελλάδας πριν το ματς με τους Ισπανούς κύλησε χωρίς απρόοπτα.

Λίγο μετά το τέλος του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή και την λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μεγάλο παιχνίδι με τους «μερένχες».

Ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του για το ματς με την Ρεάλ πλην του Αλέξανδρου Πασχαλάκη που είναι τραυματίας και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Μπότη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.