Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κρίσιμο παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (4/11, 22:00, Cosmote Sport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την ομάδα του Πέτερ Μπος, με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Phase της διοργάνωσης, που θα τους βάλει εκ νέου δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε μετά το τέλος της προπόνησης, την αποστολή για το αυριανό ματς, από την οποία απουσιάζει μόνο ο Σαντιάγο Έσε που δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Χα.Π.