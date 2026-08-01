Διαφορά 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού και Ρίβερ Πλέιτ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στον ιστορικό σύλλογο της Αργεντινής.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σεμπαστιάν Σρούρ αποκάλυψε στο Radio Splendid ότι «η Ρίβερ πιέζει σκληρά για να τον αποκτήσει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός Ελλάδας, που κατέχει τα δικαιώματά του, ζητά έξι εκατομμύρια δολάρια και η Ρίβερ δεν έχει αυξήσει την προσφορά της των τρεισήμισι εκατομμυρίων».

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