Ο Ολυμπιακός, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, όμως ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει να διαχειριστεί μια σειρά τραυματισμών, οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή.

Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον Πειραιά τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους τραυματίες Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο να μένουν εκτός αποστολής, όπως ήταν αναμενόμενο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr