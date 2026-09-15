Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της στη League Phase του Europe League απέναντι στη Γιαγκελόνια (16/9, 22:00, Magenta Sport 2, ΑΝΤ1), η ΠΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς τον κόσμο της ομάδας, ζητώντας να παραμεριστούν οι όποιες διαφωνίες και να επικρατήσει η ενότητα.

Μέσω μηνύματός της, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και συναισθήματα στις τάξεις των φιλάθλων, υπογραμμίζει όμως πως σε αυτή τη νέα αγωνιστική αφετηρία προέχει η στήριξη της ομάδας.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις αλλαγές και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για τη διεκδίκηση των εγχώριων τίτλων και μια νέα σημαντική ευρωπαϊκή διαδρομή. Το μήνυμα καταλήγει με την προτροπή προς τους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό του Ολυμπιακού και να αποτελέσουν τον «12ο παίκτη» του.

Αναλυτικά:

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοί μας είναι αποδεκτές και οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα, επίσης.

102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό.

Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέμματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο δωδέκατος παίκτης. Όταν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας χρειάζεται οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί.

Σίγουρα κάποιος άλλος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα θέλει να βρεθεί στη θέση του! Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον δαφνοστεφανωμένο έφηβο.

Τον τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία (ξανά στην Ευρώπη).

Αυτά που έχει πετύχει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας τα τελευταία 30 χρόνια, με ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό στους νέους, 23 στα 30 Πρωταθλήματα, κύπελλα και σούπερ καπ, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να τα ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες εκατό ζωές τους.

Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πεπρωμένο μας. Στα τρόπαια, στους θριάμβους, στη δόξα.

ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΘΡΥΛΟ!».