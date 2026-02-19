Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» πήγε στο Καραϊσκάκη και είδε την πρώτη μάχη στα play offs του Champions League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Ελληνική ομάδα γνώρισε την ήττα 2-0 και πλέον η υπόθεση πρόκριση την Τρίτη στη Γερμανία είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα λάθη του για μια ακόμη φορά, ενώ στάθηκε άτυχος σε δυο περιπτώσεις. Πρώτα στο 34΄όταν συγκρούστηκαν και τραυματίστηκαν ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος και ο Ιταλός Λορέντσο Πιρόλα που αναγκαστικά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Στη συνέχεια στις καθυστερήσεις όταν ακυρώθηκε πανέμορφο γκολ του Ελ Κααμπί, καθώς η μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα βρήκε τον οριακά εκτεθειμένο Ταρέμι.

