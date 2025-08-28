Πολύ δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν, θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων των Πειραιωτών θα είναι οι δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες κι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στο δρόμο τους θα βρεθεί και η Άρσεναλ, η οποία εφέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και θεωρείται μέσα στα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο στην Premier League.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά:

Ρεάλ (εντός έδρας), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)

Η κλήρωση:

Οι αντίπαλοι της Μπάγερν: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφος.

Οι αντίπαλοι της Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Άγιαξ, Νάπολι, Πάφο και Καραμπάγκ.

Οι αντίπαλοι της Ρέαλ: Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Ολυμπιακός (στο Γ. Καραϊσκάκης), Μονακό και Καϊράτ.

Οι αντίπαλοι της Ίντερ: Λίβερππουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνιόν

Οι αντίπαλοι της Ντόρτμουντ: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Μπόντο, Τότεναμ, Αθλέτικ και Κοπεγχάγη.

Οι αντίπαλοι της Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ.

Οι αντίπαλοι της Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός (στη Βαρκελώνη), Σλάβια, Κοπεγχάγη και Νιούκαστλ.

Οι αντίπαλοι της Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Μπιλμπάο.

Οι αντίπαλοι της Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρέαλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Μονακό.

Οι αντίπαλοι της Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός (στο Γ. Καραϊσκάκης), Νιούκαστλ και Κοπεγχάγη.

Οι αντίπαλοι της Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός (στο Λονδίνο), Σλάβια, Καϊράτ, Μπιλμπάο.

Οι αντίπαλοι της Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Οι αντίπαλοι της Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ.

Οι αντίπαλοι της Μπριζ: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό και Καϊράτ.

Οι αντίπαλοι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ και Καραμπάγκ.

Οι αντίπαλοι της Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Γκλιμτ, Πάφο και Μονακό.

Οι αντίπαλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν και Γαλατάσαραϊ.

Οι αντίπαλοι της Βιγιαρεάλ: Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη και Πάφος.

Οι αντίπαλοι της Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.

Οι αντίπαλοι της Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μονακό.

Οι αντίπαλοι της Μπόντο Γκλιμτ: Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.

Οι αντίπαλοι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, και Μπιλμπάο.

Οι αντίπαλοι του Άγιαξ: Με Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακος, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ.

Οι αντίπαλοι της Σλάβια Πράγας: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο Γκλιμτ, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφος

Οι αντίπαλοι της Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, Νάπολι, Ουνιόν και Νιούκαστλ.

Οι αντίπαλοι της Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ και Κοπεγχάγη.

Οι αντίπαλοι της Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Αθλέτικ και Κοπεγχάγη.

Οι αντίπαλοι της Μονακό: Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ, Γιουιβέντους, Μπριζ, Τότεναμ, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Πάφος.

Οι αντίπαλοι της Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό.

Οι αντίπαλοι της Νίουκαστλ: Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Αθλέτικ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Οι αντίπαλοι της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Νιούκαστλ και Γαλατάσαραϊ.

Οι αντίπαλοι της Πάφου: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια Πράγας, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ.

Οι αντίπαλοι της Καϊράτ: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ, Πάφο και Κοπεγχάγη.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική