Τα τελευταία τρία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ευρώπη, χτίζοντας σταθερά το προφίλ του εκτός συνόρων. Η συμμετοχή του στους «24» του UEFA Champions League αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε αυτή την ανοδική πορεία.

Η σεζόν 2023-24 ήταν ιστορική. Οι Πειραιώτες κατέκτησαν δύο ευρωπαϊκά τρόπαια: η ομάδα Νέων έφτασε μέχρι την κορυφή της UEFA Youth League, ενώ η ανδρική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σήκωσε το UEFA Europa Conference League, γράφοντας τη δική της χρυσή σελίδα.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 η ευρωπαϊκή διαδρομή σταμάτησε στους «16» του UEFA Europa League, ενώ φέτος η Μπάγερ Λεβερκούζεν αποτέλεσε το εμπόδιο που δεν επέτρεψε την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr