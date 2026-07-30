Η Λανς βρίσκεται πλέον ένα βήμα μπροστά απ’ όλους στην υπόθεση Γιασίν Τιτραουί, του Αλγερινού διεθνή μέσου της Σαρλερουά, τον οποίο διεκδίκησε έντονα και ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ημέρες.

Παρότι οι Πειραιώτες είχαν φτάσει σε συμφωνία με τον βελγικό Σύλλογο έναντι περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας παράλληλα στον παίκτη μισθό δεκαπλάσιο από αυτόν που λαμβάνει σήμερα στο Βέλγιο, ο ίδιος ο Τιτραουί αρνήθηκε να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνησή του στην Ελλάδα, τορπιλίζοντας τη συμφωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr