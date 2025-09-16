Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, η εταιρεία στατιστικής «Opta» έδωσε στην δημοσιότητα τις προβλέψεις της για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της υφηλίου.

Σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία, η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, θα καταλάβει την πέμπτη θέση, πίσω από τις Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Με βάση τα μοντέλα ανάλυσης που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία, η Λίβερπουλ συγκεντρώνει πιθανότητες 20,6% για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ ακολουθούν η Αρσεναλ (15,33%) και η Παρί Σεν Ζερμέν με 11.98%.

Όπως προκύπτει από την σχετική ανάλυση, ο Ολυμπιακός, που έχει 0,1% πιθανότητες κατάκτησης του Champions League, θα συνεχίσει στην διεκδίκηση μίας θέσης για τους «16», καθώς θα καταταγεί 23ος, ενώ στην επόμενη φάση συνεχίζουν οι πρώτες 24 ομάδες της τελικής κατάταξης.

Η κατάταξη της «Opta»:

1. Λίβερπουλ

2. Άρσεναλ

3. Μάντσεστερ Σίτι

4. Μπαρτσελόνα

5. Παρί Σεν Ζερμέν

6. Τσέλσι

7. Ρεάλ Μαδρίτης

8. Μπάγερν Μονάχου

9. Ιντερ

10. Τότεναμ

11. Νάπολι

12. Νιουκάστλ

13. Γιουβέντους

14. Μπενφίκα

15. Ντόρτμουντ

16. Σπόρτινγκ Λισαβώνας

17. Αταλάντα

18. Ατλέτικο Μαδρίτης

19. Βιγιαρεάλ

20. Μονακό

21. Λεβερκούζεν

22. Μπριζ

23. Ολυμπιακός

24. Σεντ Ζιλουάζ

25. Αθλέτικ Μπιλμπάο

26. Αϊντχόφεν

27. Γαλατασαράϊ

28. Κοπεγχάγη

29. Άιντραχτ Φρανκφούρτης

30. Μαρσέιγ

31. Άγιαξ

32. Πάφος

33. Σλάβια Πράγας

34. Μπόντο Γκλιμτ

35. Καραμπάκ

36. Καϊράτ Αλμάτι