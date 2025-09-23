Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι ο «εκλεκτός» του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ενίσχυση του Ολυμπιακού στα γκαρντ, ωστόσο για να γίνει κάτοικος Πειραιά ο παίκτης θα πρέπει πρώτα να αποζημιωθεί η Παρτιζάν.

Αυτό αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η «Mozzart Sport», η οποία αναφέρει ότι η ομάδα του Βελιγραδίου δεν προτίθεται να αφήσει τον παίκτη να πάει στους «ερυθρόλευκους», αν πρώτα δεν αποζημιωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος άσος έχει ενεργό συμβόλαιο για την προσεχή σεζόν, ενώ στον παίκτη είχε προταθεί επέκταση ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς, ο Ντιλικινά συμμετείχε σε 21 αναμετρήσεις στη Euroleague, έχοντας 6,1 πόντους, και 1,7 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Επιπρόσθετα είχε 54,5% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα.

Μετά τη θητεία του στη Στρασμπούρ (2015-17), επελέγη στο Νο8 του NBA ντραφτ το 2017 από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Στους Νικς αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2021, για να φορέσει στη συνέχεια τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς έως το 2023. Ακολούθησαν οι Σάρλοτ Χόρνετς (2023-24) και το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτιζάν.

Με τη φανέλα της εθνικής ανδρών της Γαλλίας, ο Ντιλικινά έχει κατακτήσει δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια το 2021 και το 2024, ως συμπαίκτης του Εβάν Φουρνιέ, ενώ το 2019 είχε κατακτήσει με τους «μπλε» το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επίσης με συμπαίκτη τον άσο του Ολυμπιακού.