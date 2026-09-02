Η Κράσνονταρ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό δεν σταματάνε! Την ώρα που ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους μία δελεαστική πρόταση για την πώληση του Ζέλσον Μαρτίνς.

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